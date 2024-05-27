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Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı

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Galatasaray'ın rekorlarla dolu tarihi şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlar, hem ülkenin hem de dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutladı. Almanya'nın Stuttgart kentinde de birçok Galatasaraylı, şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Alman polisi, havai fişek patlatıp taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarını tutukladı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında meydanlara akın etti. Almanya'daki kutlamalarda ise torpil ve havai fişeklerle kutlamaya yapan 18 taraftar, Alman polisi tarafından tutuklandı.

Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı

ALMANYA'DA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray topladığı 102 puanla rekor kırdı. Almanya'nın Stuttgart kentinde de birçok Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı. Şehir merkezinde kutlamalar yapan taraftarlar torpil ve havai fişekle kutlama yaptı.

Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı

18 TARAFTAR TUTUKLANDI

Alman polisi tarafından Shlossplatz'da toplanan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar olduğu bildirildi. 18 taraftarın torpil ve havai fişek patlattıkları için geçici olarak tutuklandıkları belirtildi. Aynı zamanda bu bölgede kavga çıktığı açıklandı. Galatasaray taraftarının bu olayın içinde olup olmadığı netleşmediği belirtildi ve video kayıtları izlendikten sonra karar verileceği Alman polis yetkilisi tarafından bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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