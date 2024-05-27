1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'ye Süper Kupa üzerinden gönderme yaptı. Süper Kupa, seremoni alanına getirilirken RAMS Park'ta "Seninle bir dakika" şarkısı yankılandı. Sarı-lacivertliler, 52. saniyede Cimbom'un 1-0 öne geçtiği finalde bu golün ardından maçtan çekilmişti.
Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen kupa töreninde sadece Süper Lig kupasının yanı sıra, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı olaylı maçta aldığı Süper Kupa'yı da kaldıracak. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
FENERBAHÇE'YE SÜPER KUPA GÖNDERMESİ
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısının çalması dikkat çekti. Tribünler de bu şarkıya eşlik etti.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. sarı-lacivertlileri, 52. saniyede Mauro Icardi'nin golünün ardından sahadan çekilmişti.