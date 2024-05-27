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1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi

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Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'ye Süper Kupa üzerinden gönderme yaptı. Süper Kupa, seremoni alanına getirilirken RAMS Park'ta "Seninle bir dakika" şarkısı yankılandı. Sarı-lacivertliler, 52. saniyede Cimbom'un 1-0 öne geçtiği finalde bu golün ardından maçtan çekilmişti.

Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen kupa töreninde sadece Süper Lig kupasının yanı sıra, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı olaylı maçta aldığı Süper Kupa'yı da kaldıracak. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi

FENERBAHÇE'YE SÜPER KUPA GÖNDERMESİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısının çalması dikkat çekti. Tribünler de bu şarkıya eşlik etti.

Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. sarı-lacivertlileri, 52. saniyede Mauro Icardi'nin golünün ardından sahadan çekilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Futbol 3.Sayfa Spor Haberler

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