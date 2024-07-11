SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig 2024- 2025 sezonunda Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 6. Haftada oynanacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2024- 2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmaları ile başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.