Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 12 Temmuz bugünkü günün maçları

Bu akşam kimin maçı var? Bu akşam oynanacak Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Premier Lig maçları yakından takip ediliyor. Bu akşam maç var mı yok mu sorusunun yanıtını merak edenler için bugünkü maç programını derledik. Peki, bu akşam kimin maçı var? Futbol severler bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın maçı var mı merak ediyor. İşte bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar haberimizde!

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Aachen - Bochum

20:00

Hazırlık Maçı

Bochum Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye - İsviçre