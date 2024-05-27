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Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

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Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-Kırmızılıların 24. Süper Lig şampiyonluğunu kutladı. Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şampiyonluğu kutladı.

"HEPİNİZİN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Fatih Terim, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ı kutladı. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Fatih Terim Galatasaray Futbol Spor Haberler

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