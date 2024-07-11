Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 11 Temmuz Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?

11 Temmuz Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverler Süper Lig fikstür çekimini heyecanla bekliyor. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi sonrasında derbi tarihleri de belli olacak. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

11-07-2024 FİKSTÜR ÇEKİMİ - TRENDYOL SÜPER LİG HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig programı/etkinliği, beIN Sports Haber, beIN Sports Tod TV kanalından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS HABER CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Digiturk 85, Kablo TV 223, Şifresiz 4A, Web, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BEIN SPORTS TOD TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Web, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

FİKSTÜR ÇEKİMİ - TRENDYOL SÜPER LİG HANGİ GÜN?

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig etkinliği/programı, 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

FİKSTÜR ÇEKİMİ - TRENDYOL SÜPER LİG SAAT KAÇTA?

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig etkinliği/program, saat 14:00 başlayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ CANLI İZLE