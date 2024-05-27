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Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

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2023-2024 Süper Lig sezonunda şampiyon olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarıyla buluştu. Binlerce taraftarın katıldığı kutlamada, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giymesi dikkat çekti. Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu. Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi. Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.

ICARDI, ALİ KOÇ FORMASI GİYDİ

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gece yarısı İstanbul'a döndü ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarıyla buluştu. Binlerce taraftarın katıldığı şampiyonluk kutlamasında, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giymesi dikkat çekti.

"UYUMA" İŞARETİ DE YAPTI

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalar esnasında arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un isminin yazdığı Galatasaray formasını giydi. Balkonda taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Icardi, daha önceki gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

İşte o anlar;

Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

Geceye de damga vurdu! Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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