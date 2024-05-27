Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci, toplamda ise 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında da ses getirdi. Sarı kırmızılıların 102 puanla rekor kırdığı zaferden övgüyle bahsedildi.

FUTBOL TARİHİNE GEÇEN ŞAMPİYONLUK

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray topladığı 102 puanla rekor kırdı. Sarı-kırmızılıların bu başarısı ile Juventus'un rekorunu da egale etti. Opta verilerine göre Galatasaray, 10 büyük Avrupa ligi içerisinde topladığı 102 puanla Juventus ile birlikte en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım oldu.

İşte Galatasaray'ın tarihi şampiyonluğun Avrupa basınındaki yansımaları;

AP: Galatasaray Pazar günü Türkiye ligi şampiyonluğunu perçinledi ve rakibi Fenerbahçe'yi toplam 102 puanlık rekor bir skorla geride bıraktı.

TUTTOMERCATOWEB: Galatasaray üst üste ikinci sezon Türkiye şampiyonu oldu. Okan Buruk'un takımı, Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u yenerek 100 puan sınırını aştı: 102 puanla, Fenerbahce'den 3 puan fazla kazandı.

SPORT MEDIASET: Icardi'nin Galatasaray'ı Türkiye şampiyonu: Fenerbahçe teslim oldu

TUTTO NAPOLİ: Mertens Türkiye şampiyonu! Galatasaray'ın zaferi: Üst üste ikinci şampiyonluk

CALCIO NEWS24: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray! Fenerbahçe'ye 99 puan yetmedi.

BILD: Türkiye rekoru kıran Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Galatasaray, son hafta küme düşme adayı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyonuğu elde etti. "Boğaz Aslanları" son 32 yılda 16. kez lig şampiyonluğunu kazandı.

STUTTGARTER ZEITUNG: Galatasaray pazar günü 24. kez Türkiye futbol şampiyonu oldu. Kulüp, son hafta Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Yüzlerce taraftar kutlama için Stuttgart'taki Schlossplatz Meydanı'nda toplandı.

KICKER: Mükemmelliklerle dolu bir sezonda Galatasaray yeniden şampiyon oldu ve 100 puan sınırını aştı.

AS: Aslanlar 24. şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye'nin en başarılı takımı olarak varlığını pekiştiriyor. Galatasaray , rakip sahasında Konyaspor'u sezonun en golcü oyuncusu Mauro Icardi ve Berkan Kutlu'nun iki golüyle 3-1 kazanarak takımı 102 puana taşıdı. Okan Buruk'un takımı Türk futbol tarihinin puan rekorunu kırdı.

MARCA: Icardi, Galatasaray'a 24'üncü Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı. Mauro Icardi'nin iki golü, Galatasaray'ın Konyaspor'u (1-3) yenerek üst üste ikinci kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu elde etmesini sağladı.

MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, Icardi'nin dublesiyle şampiyon oldu. Arjantinli golcünün iki golü takımına 24. Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı ve Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı.

A BOLA: Sergio Oliveira'nın Galatasaray'ı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Son hafta Galatasaray'a beraberlik yetiyordu ancak yine de 1-3 kazanarak ligde 102 puana ulaştılar. Birinciyle ikinciyi ayıran sadece üç puan var ama ikinci ile üçüncü (Trabzonspor) arasında 32 (!) puan var.

ESPN: Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. Türkiye şampiyonluğunu elde etti ve sezonu, on yıldır ligi kazanamayan ezeli rakipleri Fenerbahce'nin üç puan üzerinde tamamladı. Galatasaray, saha içi ve saha dışı tartışmalar ve şiddet ile gölgelenen bir sezonun ardından üst üste ikinci kez zafere ulaştı.