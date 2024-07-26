Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 1. ve 2. haftasının maç programını açıkladı. Peki, Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak?

TRENDYOL SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi yine son şampiyonun maçıyla açılacak. Sezonun ilk maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

SEZONUN İLK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Sezonun ilk maçına 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak olan Galatasaray- Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla start verilecek. 2. hafta ise 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'deki Konyaspor- Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.