2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlaması ve ilk 4 haftanın tamamlanmasıyla birlikte ilk transfer döneminde sona yaklaşılıyor. Son gelişmeye göre, Fenerbahçe Sevilla'dan Faslı santrafor Youssef En-Nesyr'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise transfer döneminin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, transfer dönemi ile ilgili detaylar…

2024- 2025 SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başladı ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.

2024- 2025 SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Federasyonun takvimine göre, yeni sezon 9, 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.