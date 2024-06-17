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Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor

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İtalya Serie A takımlarından Lazio, Hatayspor'un yıldızı Fisayo Dele-Bashiru'yu 7 milyon euroya kadrosuna katmak üzere. Hatayspor ile anlaşma sağlayan İtalyan ekibi, Dele-Bashiru ile de büyük ölçüde anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Süper Lig'de küme kalmayı başaran Hatayspor'un yıldızı Fisayo Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki İngiliz asıllı Nijeryalı 10 numara için Hatayspor'a bonuslarla birlikte 7 milyon euroluk teklif yaptı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Hatayspor, Lazio'dan gelen teklifi kabul etti.

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sheffield Wednesday'dan 2023 yılının Temmuz ayında Hatayspor'a bonservissiz transfer olan Fisayo Dele-Bashiru, Lazio ile sözleşme görüşmelerinde büyük oranda anlaştı. Nijeryalı futbolcu, kısa bir süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor

SEZON PERFORMANSI

Fisayo Dele-Bashiru, Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise Hatayspor'a 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İtalya Serie A Hatayspor İtalya Lazio Futbol Spor Dünya Haberler

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