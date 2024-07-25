Üye Girişi
Haberler

Gelir gelmez zirveye oturdu! Youssef En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni transferi Youssef En-Nesyri'yi Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladığını duyurdu. En-Nesyri böylece 24 yıllık "Süper Lig'in en pahalı transferi" rekorunu kırmış oldu. Bu rekorun sahibi 2000 yılında 17.05 milyon euroya Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel'di. İşte güncellenen yeni liste...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Bonservisine 19.5 milyon euro bonservis ödenen Faslı forvet, böylece 24 yıllık rekoru kırmış oldu. Bu rekor, 2000 yılında Galatasaray'ın Porto'dan 17.05 milyon euroya transfer ettiği Mario Jardel'e aitti.

İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri:

  • 10 milyon euro: Mauro Icardi (Galatasaray), Ernest Muci (Beşiktaş), Younes Belhanda (Galatasaray), Raul Meireles (Fenerbahçe), Moussa Sow (Fenerbahçe).
  • 11 milyon euro: Al-Musrati (Beşiktaş).
  • 13 milyon euro: Mbaye Diagne (Galatasaray), Emmanuel Emenike (Fenerbahçe), Bruma (Galatasaray).
  • 14 milyon euro: Dani Güiza (Fenerbahçe).
  • 15 milyon euro: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Nicolo Zaniolo (Galatasaray).
  • 17.05 milyon euro: Jardel (Galatasaray).
  • 19.5 milyon euro: Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe).

NESYRİ'NİN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Fenerbahçe'den Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 8 taksitte 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Faslı golcü ile de 5 yıllık sözleşme imzalayans sarı-lacivertliler, 27 futbolcuya yıllık 4 milyon maaş ödeyecek. Deneyimli forvetin sözleşmesinde başarı bonusları da bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mario Jardel Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Porto Futbol Finans Spor Haberler

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

 Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakmadan Geçme

Ruzomberok Trabzonspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Ruzomberok Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Temmuz Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (RUZONBEROK-TRABZONSPOR) A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Küçükçekmece, Kağıthane, Avcılar 25-26 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Buca, Menderes, Ödemiş 25-26 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Araban 25-26 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yumurtalık, Feke 25-26 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Sarayönü, Bozkır 25-26 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa 25-26 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Serik, Döşemealtı 25-26 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Beypazarı, Sincan, Bala 25-26 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Temmuz günün maçları nereden izlenir? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500

Yorumlar (4)

sedat yakup:

kara para aklamanın en iyi yolu Futbolcu ticareti

1
8
yanıtYanıtla
Mehmet Deniz:

GS ve Erden Timur’un bildiği en iyi is Sedat

yanıt4
yanıt1
Perwer:

Bu da Daniel Fiyasko Guiza gibi elimizde patlamaz umarım

3
3
yanıtYanıtla
Lütfen Bırakın Konuşayım:

Futbol yasaklanmalı çünkü tehlikelidir. İnsanların ayakları filan kırılabiliyor futbol oynarken.

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title