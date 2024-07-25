Gelir gelmez zirveye oturdu! Youssef En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırdı

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Bonservisine 19.5 milyon euro bonservis ödenen Faslı forvet, böylece 24 yıllık rekoru kırmış oldu. Bu rekor, 2000 yılında Galatasaray'ın Porto'dan 17.05 milyon euroya transfer ettiği Mario Jardel'e aitti.

İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri:

10 milyon euro: Mauro Icardi (Galatasaray), Ernest Muci (Beşiktaş), Younes Belhanda (Galatasaray), Raul Meireles (Fenerbahçe), Moussa Sow (Fenerbahçe).

Mauro Icardi (Galatasaray), Ernest Muci (Beşiktaş), Younes Belhanda (Galatasaray), Raul Meireles (Fenerbahçe), Moussa Sow (Fenerbahçe). 11 milyon euro: Al-Musrati (Beşiktaş).

Al-Musrati (Beşiktaş). 13 milyon euro: Mbaye Diagne (Galatasaray), Emmanuel Emenike (Fenerbahçe), Bruma (Galatasaray).

Mbaye Diagne (Galatasaray), Emmanuel Emenike (Fenerbahçe), Bruma (Galatasaray). 14 milyon euro: Dani Güiza (Fenerbahçe).

Dani Güiza (Fenerbahçe). 15 milyon euro: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Nicolo Zaniolo (Galatasaray).

Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Nicolo Zaniolo (Galatasaray). 17.05 milyon euro: Jardel (Galatasaray).

Jardel (Galatasaray). 19.5 milyon euro: Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe).

NESYRİ'NİN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Fenerbahçe'den Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 8 taksitte 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Faslı golcü ile de 5 yıllık sözleşme imzalayans sarı-lacivertliler, 27 futbolcuya yıllık 4 milyon maaş ödeyecek. Deneyimli forvetin sözleşmesinde başarı bonusları da bulunuyor.