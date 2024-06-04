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Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu

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Trendyol Süper Lig'de bu sezon verilen ve verilmeyen kartlar çok tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun istatistiklerine göre 38 haftalık süreçte takımlara toplam 1667 kez kart çıktı. Müsabakalarda görev alan hakemler 1591 kez sarı kart cezasını uygularken, 76 kez ise kırmızı kart gösterdi. En çok kart cezasıyla Hatayspor karşılaşırken, en az kart Trabzonspor'a çıktı. Adana Demirspor ise 8 kırmızı kart ile bu alanda zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 2023-2024 sezonunda hakemler toplam 1667 kez kartlarına başvurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı istatistiklere göre,38 haftada hakemler 1591 kez sarı kart cezasını uygularken, 76 kez ise kırmızı kart gösterdi. Ekip olarak en çok kart cezasıyla Hatayspor karşılaşırken, en az kart Trabzonspor'a çıktı.

EN ÇOK SARI KART HATAYSPOR'A

Ligde geçen sezon en çok sarı kart 104 kez ile Atakaş Hatayspor'a gösterildi. Hatayspor'u 92 kart gören Fatih Karagümrük ve 91 sarı kartla Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 88 kez uyarıldı. Bu ekipleri sırasıyla İstanbulspor ve Çaykur Rizespor (87), Gaziantep FK ve Alanyaspor (83), Kayserispor (81), Pendikspor (79), Samsunspor (78), Antalyaspor ve Başakşehir (76), Sivasspor (75), Adana Demirspor ve Konyaspor (74), Kasımpaşa (70) izledi. Ligde Galatasaray ile MKE Ankaragücü 65'er sarı kartla cezalandırıldı. Trabzonspor ise 63 kartla 2023-2024 sezonunda ekip halinde en az sarı kart gören takım oldu.

Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu

EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN TAKIM ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, geride kalan sezon ligde en fazla kırmızı kart gören ekip olarak dikkati çekti. Mavi-lacivertli ekip toplam 8 kez kırmızı kart görürken, onları 7 kırmızı kartla Fatih Karagümrük, 6'şar kırmızı kartla Pendikspor ve İstanbulspor takip etti. Fenerbahçe ve Başakşehir de 5'er kez kızardı.

Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! İşte sezonun kart şampiyonu

EN AZ KIRMIZI KART GÖREN TAKIMLAR

Ligde geçen sezon en az kırmızı kart gören ekipler ise Galatasaray, Trabzonspor ve Hatayspor oldu. Söz konusu ekipler sadece 1'er kez kızarırken, onları 2'şer kırmızı kartla Kasımpaşa ve Konyaspor takip etti. Çaykur Rizespor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ise 3'er kez kırmızı kart cezasına çarptırıldı.

TOPLAM KART SAYILARI

Ligde sarı ve kırmızı kartlar baz alındığında en çok kart gösterilen takım da Hatayspor (105) oldu. Hatayspor'u, Fatih Karagümrük (99), Beşiktaş (95) ve Fenerbahçe (93) takip etti. Ligde en az kartı ise Trabzonspor (64) gördü. Bordo-mavili ekibi toplamda 66 kartla Galatasaray izledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Sertaç şahin:

En az kart gören takımı görünce şaşırdık mı tabiki hayır

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Veysel null:

ağlama mesaisi başladı gene.

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Murat Türedi:

Provakatör futbolcularımız yok

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Veysel null:

o kadar iyi ayarlıyorlarki iyiyi kötü, kötüyü iyi diye gösteriyorlar. Gidip araştırma yaparsanız hakemlerin lehine en çok hata yaptıkları iki takımın fener ve bjk olduğunu görürsünüz.Hakemlerin aleyhine en çok hata yaptıkları iki takımın da GS ve TS olduğunu görürsünüz. Sadece gidip araştırın ben değil rakamlar bunu söylüyor. Ama güvenilir kaynaklardan araştırın

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