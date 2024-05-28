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Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından soyunma odası koridorlarında 'Tek başıma oynayacağım onlarla dedim' diyen Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı. Kaan, şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafların yer aldığı paylaşımına, 'Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben' notunu düştü. Bu paylaşım, birçok Galatasaray taraftarı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bitirerek şampiyon olmuştu. Sezon başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışında iki takımdan ve futbolcularında defalarca karşılıklı göndermeler yapılmıştı. Lig bitti ama bu göndermeler bitmedi.

Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

KAAN'DAN MERT HAKAN'A GÖNDERME

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan, 1-0 Kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" diyen Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

"TEK BAŞIMA ŞAMPİYON OLACAĞIM DEDİM ONLARA"

Kaan Ayhan, şampiyonluk kutlamalarından fotoğrafların yer aldığı paylaşımına, "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben" notunu düştü. Galatasaraylı yıldızın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maçta yaşanan olaylarda başrol oynamıştı. Mert Hakan, karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" sözleriyle gündeme oturmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Hakan Yandaş Galatasaray Kaan Ayhan Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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