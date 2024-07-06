Üye Girişi
Haberler

Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Hatayspor, uzun süredir Lazio'ya transferi gündemde olan Fisayo Dele-Bashiru'nun 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibine kiralandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Dele Bashiru'nu Serie A ekiplerinden Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 7 MİLYON EURO

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu 7 milyon euro.

Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devi Lazio'ya transfer oldu

LAZIO DA AÇIKLADI

İtalyan devi Lazio da bu transferi "Hoş geldin Fisayo Dele-Bashiru" paylaşımıyla duyurdu.

Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devi Lazio'ya transfer oldu

HATAYSPOR KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 39 maça çıkan Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İtalya Serie A Hatayspor Lazio Futbol Spor Haberler

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

Bakmadan Geçme

Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title