Hataysporlu Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu
Süper Lig ekibi Hatayspor, uzun süredir Lazio'ya transferi gündemde olan Fisayo Dele-Bashiru'nun 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibine kiralandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Dele Bashiru'nu Serie A ekiplerinden Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.
ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİ 7 MİLYON EURO
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 23 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu 7 milyon euro.
LAZIO DA AÇIKLADI
İtalyan devi Lazio da bu transferi "Hoş geldin Fisayo Dele-Bashiru" paylaşımıyla duyurdu.
HATAYSPOR KARNESİ
Geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 39 maça çıkan Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.