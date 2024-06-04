Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezon İstatistikleri'nde gol kralı kim oldu? Süper Lig istatistikleri yayınlandı mı?

2023-2024 sezonu sona eren Trendyol Süper Lig'in istatistik bilgileri yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı. Peki, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezon İstatistikleri ne? Süper Lig istatistikleri yayınlandı mı?

SÜPER LİG 2023- 2024 SEZON İSTATİSTİKLERİ NE?

Süper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 37 müsabakada toplam 3 bin 328 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüsledi. Kadıoğlu'nu 3 bin 310 dakika ile Kasımpaşa Kulübü'nden Haris Hajradinovic ve 3 bin 299 dakikayla Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera takip etti.

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, iç sahada elde ettiği 18 galibiyetle bu alanda başı çekiyor. Cimbom'u 15 galibiyetle Fenerbahçe, 12 galibiyetle Trabzonspor ve 11 galibiyetle Çaykur Rizespor takip ediyor. Sezonu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın ise ev sahibi olduğu müsabakalarda RAMS Başakşehir ve Samsunspor ile birlikte 10 galibiyeti bulunuyor.

2023- 2024 SÜPER LİG GOL KRALI KİM OLDU?

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi de kaydettiği 25 golle Süper Lig'in gol kralı oldu. Yarışta Fenerbahçe'den Edin Dzeko 21 golle 2., Sivasspor'dan Rei Manaj 18 golle 3. sırada yer aldı. Listede 8. sırada yer alan Kasımpaşa'nın başarılı orta sahası Aytaç Kara ise kaydettiği 14 golle en skorer Türk oyuncu oldu.