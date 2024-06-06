TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 14 takıma çeşitli sebeplerden dolayı para cezası verdiğini açıkladı.

ARALARINDA 3 BÜYÜKLER DE VAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Pendikspor'a 912 bin TL, Galatasaray'a 732 bin TL, Beşiktaş'a 620 bin TL, Konyaspor'a 573 bin TL, MKE Ankaragücü'ne 550 bin TL, Alanyaspor'a 352 bin TL, Samsunspor'a 320 bin TL, Kayserispor'a 312 bin TL, Antalyaspor'a 252 bin TL, Fenerbahçe'ye 224 bin TL, Çaykur Rizespor'a 150 bin TL, Hatayspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'e ise 112 bin TL para cezası verdi.

İDARECİLERE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Öte yandan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na sosyal medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezası alırken, Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu ile Konyaspor Kulübü görevlilerinden Murat Ural ve Rukiye Yeşilkaya'ya Galatasaray mücadelesinde stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Öten yandan Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldığı belirtildi.