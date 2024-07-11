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Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü açıklandı! Derbi maçları hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

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Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü açıklandı mı merak ediliyor. Futbolseverler Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürünü araştırıyor. Beşiktaş'ın 2024-25 Süper Lig sezonu maç programı duyuruldu. Derbi maçlarının ne zaman oynanacağı da fikstür ile birlikte açıklandı. Tüm futbolseverler, takımlarının maç programını ve derbi tarihlerini merakla bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki, Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü açıklandı! Derbi maçları hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş, 2024/25 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstürü belli oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü açıklandı! Derbi maçları hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2024- 2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmaları ile başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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