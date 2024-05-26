Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları artarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç'in karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nu şampiyonluk kutlamalarına davet etmesi geceye damga vurdu. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom'u bu zaferi yurdun dört bir yanında sarı-kırmızılılar tarafından coşkuyla kutlanırken, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in hareketi geceye damga vurdu.
HAKEMİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMAYA DAVET ETTİ
Karşılaşmanın son anlarında maçın bitiş düdüğünü heyecanla bekleyen Galatasaraylı futbolculardan Günay Güvenç, müsabakanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nu kolundan tutarak şampiyonluk kutlamalarına katılmaya davet etti. O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.