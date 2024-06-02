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İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'ya meydan okudu. Dünyaca ünlü teknik adamın sarı-lacivertlilere gelişini değerlendiren Taşdemir, " Biz de Mourinho var, o var bu var diye bir tarafa sinecek değiliz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi. Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Mourinho'ya meydan okudu.

"MOURINHO VAR DİYE BİR TARAFA SİNECEK DEĞİLİZ"

Süper Lig'in her geçen gün daha da büyük bir marka olacağını söyleyen İsmet Taşdemir, "Mourinho da çok başarılı, kariyerli bir teknik adam. Çoğu genç teknik adamın rol modeli ligimizde olacak ve belki de karşılaşacağız. Ancak şunu biliyorum, dünyada hiç kimsenin hiç kimseden çok fazla bir üstünlüğü yok. Gerçekten işinize aşıksanız, çalışıyorsanız ve elinizde doğru bir oyuncu grubunuz varsa mutlaka bir yerde karşılığını alıyorsunuz. Biz de Mourinho var, o var bu var diye bir tarafa sinecek değiliz. Kendi bilgi birikimimiz doğrultusunda, tecrübelerimizi katarak mücadelenin içerisine girmeye çalışacağız. Henüz çok erken, biz de Süper Lig yapılanmamızı oluşturalım, ondan sonra daha net şeyler söyleyebilirim ancak daha düne kadar dünya futboluna damga vurmuş bir teknik adamla karşı karşıya gelmek heyecan verici" ifadelerini kullandı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, kulüp tarihine geçti. Yeşil-beyazlılarda 3 senedir görev yapan Taşdemir, 2. Lig'de devraldığı yeşil-beyazlıları Süper Lig'e taşıdı. Takımına 3 senede 3 play-off finali oynatan tecrübeli teknik direktör, iki finalden zaferle ayrıldı. İlk olarak 2021-2022 sezonu 2. Lig'de play-off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 1. Lig vizesi almıştı. Geçen sezon ise 1. Lig play-off finalinde Pendikspor'a 2-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Taşdemir, bu sezon finalde Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla geçerek takımını tarihte ilk kez Süper Lig'e taşımayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (16)

Mustafa Can:

Öüyü diriyi öpen gözünü bize dikiyor. Vallahi başka büyüklük bu.

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Veysel null:

Umarım GS yöneticileri cahilce haraket edip saçma bir kadro kurmazlar. GS yöneticileri umarım orta sahaya ve kanatlara dünya starlarını transfer ederler. O zaman göreceksiniz en büyük kimmiş. Ama tabi dediğim gibi önemli oyuncular olması şartıyla bunu diyorum. Son iki senedir en büyük kimmiş gösterdik. Bu sene kısmetse yine gösterecez GS nin en büyük olduğunu

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Sinan Meydan:

Kesinlikle .Kimsenin işi gücü kalmamış olumlu veya olumsuz Fenerbahçe’yi konuşuyor.

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Veysel null:

Sinan meydan a katılıyorum. Her gün nedir bu tüm haberlerde febe var. Haberler de febeye çalışıyor belli ki.

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yanıt1
Ismail Celik:

la bi git gorende real bodrum sanicak asansor takimsin seneye gene geldigin yere donus var sen neyin kafasindasin hoca kirmizi olmasa sakarya perisan ediyodu sen FENERBAHCE yi gozune kestirmisin git otede oyna

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Savaş Yıldız:

bunu bi dürtün uyansın

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DERİN METAL:

Bunlar bitmeyecek la biri gidiyor biri geliyor lan sen bodrumsun bodrum :)))

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Veysel null:

Bir Galatasaray lı olarak diyorum ki kesin fenerden en büyük farkı da bu yiyecek. Feneri ciddiye alarak oynamak gerekiyor artık. GS rehavete kapıldı bu yüzden yenildi. Aynı rehavete izin vermememiz gerekiyor.

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sedat marankoz:

Seni postalamazlarsa morinyo ile elini sıkmış olursun :)

8
1
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Denis Krs:

0-5 yas arasii cocuklar gibi kac kupa kazandin Bugune kadar

8
0
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