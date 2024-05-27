Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı

102 puanla rekor kırarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Yaklaşık 50 bin taraftarın da tribünde olduğu kutlamalarda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan Süper Kupa da sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükseldi. Galatasaraylı futbolculardan Hakim Ziyech, törende alkışlanacak bir harekete imza attı.

ZIYECH FİLİSTİN'İ UNUTMADI

RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi. Faslı futbolcu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye karşı sessiz kalmayarak sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.