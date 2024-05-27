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Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, kupa töreninde alkışlanacak bir harekete imza attı. Ziyech, tören alanına 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye karşı sessiz kalmayarak sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.

102 puanla rekor kırarak 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Yaklaşık 50 bin taraftarın da tribünde olduğu kutlamalarda Fenerbahçe'ye karşı kazanılan Süper Kupa da sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükseldi. Galatasaraylı futbolculardan Hakim Ziyech, törende alkışlanacak bir harekete imza attı.

Kutlamalarda Filistin'i unutmadı! Hakim Ziyech'ten alkışlanacak hareket

ZIYECH FİLİSTİN'İ UNUTMADI

RAMS Park'taki şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi. Faslı futbolcu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye karşı sessiz kalmayarak sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ali Baba:

Uygur bayrağı açın kimin umrunda Filistin

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