DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu?
2024-25 futbol sezonunda oynanacak olan Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki derbi maçının tarihi belli oldu. Merakla beklenen karşılaşma için taraftarlar heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu?
Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. Derbi maçları ne zaman ve hangi tarihte oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman?
DERBİ TARİHLERİ NE ZAMAN?
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor- Galatasaray derbisi 16. hafta da oynanması planlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor ilk hafta bay geçecek