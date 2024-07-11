DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu?

Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. Derbi maçları ne zaman ve hangi tarihte oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman?

DERBİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor- Galatasaray derbisi 16. hafta da oynanması planlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek