Süper Lig'e çıkan takımlar 2024! Hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi?

Süper Lig'e çıkan takımlar! 2023-24 sezonundan sona gelindi. Süper Lig'de düşen takımların belli olmasının ardından gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan takımlar da merak ediliyor. Peki, Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? İşte Süper Lig'e çıkan takımlar haberimizde!

SÜPER LİG'E ÇIKAN TAKIMLAR

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, bugün Adana'da yapılacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçının galibi olacak.

EYÜPSPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı 4-1 yenerek normal sezonun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Eyüpspor, 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1919'da Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulan eflatun-sarılı takım, geride kalan 105 yıllık süreçte hiç Süper Lig'e yükselemedi.

Uzun yıllar alt liglerde yer alan Eyüpspor, 2019'da Murat Özkaya'nın başkanlığa getirilmesinin ardından yükselişe geçti. 2020-2021 sezonu sonunda TFF 2. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor, 37 sezon sonra 1. Lig'e çıktı. Bu ligde iyi bir performans sergileyen eflatun-sarılı takım, 3. sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

GÖZTEPE SÜPER LİG'E ÇIKTI

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakayı 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Lundqvistz ile bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bitime 2 hafta kala puanını 66'ya çıkararak, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.