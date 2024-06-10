SÜPER LİG TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 transfer sezonu ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, birinci ve ikinci transfer sezonu tarihlerini belirledi. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek amacıyla yaz ve kış transfer dönemlerinde yeni oyuncularla anlaşma yapacaklar. SÜPER LİG TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 transfer sezonu ne zaman? İşte, 2024-2025 sezonu transfer dönemi tarihleri...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonu için transfer dönemlerini şu tarihlerde belirledi:

Birinci transfer ve tescil dönemi: 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonunda transfer dönemlerini şöyle belirledi: