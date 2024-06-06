SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2023/24 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek. Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 19 takımla oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Eyüpspor, ikinci olan Göztepe ve play-off'lardan gelen Bodrumspor gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak. Peki, Süper Lig'in yeni sezonu ne zaman başlayacak? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri…

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun heyecanı 9 Ağustos'ta başlayacak ve 2024-2025 sezonu 1 Haziran'da tamamlanacak. Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başlayacak ve takımlar, kadrolarını 13 Eylül'e kadar güçlendirebilecek.

Ligin ilk yarısı, 17. hafta maçlarının 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanmasıyla sona erecek. İkinci yarı ise, 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025'te gerçekleşecek 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

SÜPER LİG'DEN KÜME DÜŞEN TAKIMLAR (2023-2024)

İstanbulspor

Fatih Karagümrük

Pendikspor

Ankaragücü

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Eyüpspor

Göztepe

Bodrumspor