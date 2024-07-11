SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ CANLI İZLE! 11 Temmuz Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? Futbolseverler, Süper Lig'in başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Süper Lig fikstür çekimi canlı izle! Dev derbiler ve Süper Lig maçları için sabırsızlananlar, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihini sıkça araştırıyor. Süper Lig fikstür çekimi canlı izle!Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig programı/etkinliği, beIN Sports Haber, beIN Sports Tod TV kanalından canlı yayınlanacak. Fikstür çekimi saat 14:00 başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ CANLI İZLE!