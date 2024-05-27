Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
Şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Koç ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerine atıfta bulunan Icardi, söz konusu paylaşımında "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim" ifadelerine yer verdi.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamalara Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe ve Ali Koç'a yaptığı göndermelerle gündem oldu. Florya'daki kutlamalarda Ali Koç yazılı forma giyen Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı için yeni bir paylaşım yaptı.
"DÜN GECE SENİ DÜŞÜNÜYORDUM"
Tecrübeli golcü, yaptığı paylaşımda Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerini paylaştı. Bu paylaşımın altına ise "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;