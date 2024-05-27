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Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran "Fener ağlama" performansı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yeşil sahalara olduğu gibi kupa törenine de damga vurdu. Törende Dzeko'ya çok konuşulacak bir göndermede bulunan Icardi, kupa törenin ardından eline mikrofonu alarak "Fener ağlama sözleriyle" statta bulunan 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu ve geceye imzasını attı.

Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle hem Süper Lig hem de Süper Kupa şampiyonluklarında elde edilen kupaları kaldırdı. Yaklaşık 50 bin taraftarın katıldığı törene sahada olduğu gibi yine Arjantinli yıldız Mauro Icardi damga vurdu.

Yine yaptı yapacağını! İşte Icardi'nin geceye damga vuran 'Fener ağlama' performansı

ICARDI'DEN "FENER AĞLAMA" PERFORMANSI

Taraftarın sevgilisi Icardi, tören alanına girer girmez adından söz ettirmeyi başardı. Tecrübeli golcü, kupanın kaldıracağı platforma ilerlerken, Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya çok konuşulan bir göndermede bulunmuştu. Mauro Icardi, kupa törenin ardında da statta bulunan yaklaşık 50 bin taraftara unutulmaz anlar yaşattı. 31 yaşındaki futbolcu, "Fener ağlama" sözleriyle tribünleri coştururken kutlamalara da imzasını attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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