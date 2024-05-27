Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran "Fener ağlama" performansı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yeşil sahalara olduğu gibi kupa törenine de damga vurdu. Törende Dzeko'ya çok konuşulacak bir göndermede bulunan Icardi, kupa törenin ardından eline mikrofonu alarak "Fener ağlama sözleriyle" statta bulunan 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu ve geceye imzasını attı.
Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle hem Süper Lig hem de Süper Kupa şampiyonluklarında elde edilen kupaları kaldırdı. Yaklaşık 50 bin taraftarın katıldığı törene sahada olduğu gibi yine Arjantinli yıldız Mauro Icardi damga vurdu.
ICARDI'DEN "FENER AĞLAMA" PERFORMANSI
Taraftarın sevgilisi Icardi, tören alanına girer girmez adından söz ettirmeyi başardı. Tecrübeli golcü, kupanın kaldıracağı platforma ilerlerken, Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya çok konuşulan bir göndermede bulunmuştu. Mauro Icardi, kupa törenin ardında da statta bulunan yaklaşık 50 bin taraftara unutulmaz anlar yaşattı. 31 yaşındaki futbolcu, "Fener ağlama" sözleriyle tribünleri coştururken kutlamalara da imzasını attı.