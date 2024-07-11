SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe fikstür

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? 2024 Süper Lig fikstür çekimi ile ilgili merak edilenler belli oldu. Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in yeni sezon fikstür çekimi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig etkinliği/program, saat 14:00 başlayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig programı/etkinliği, beIN Sports Haber, beIN Sports Tod TV kanalından canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ CANLI İZLE