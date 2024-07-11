SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ 2024 #9917 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihler ne zaman belli olacağı ve Süper Lig takvimi merak ediliyor. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizdedir...

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig etkinliği/program, saat 14:00 başlayacak.

Fikstür Çekimi - Trendyol Süper Lig programı/etkinliği, beIN Sports Haber, beIN Sports Tod TV kanalından canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ CANLI İZLE

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.