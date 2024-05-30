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Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

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Fenerbahçe'de seçim için geri sayım başladı. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, şampiyonlukla ilgili iddialı konuştu. Yıldırım, "Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında sarı-lacivertli üyelerle bir araya geldi. Şampiyonluk için iddialı konuşan Yıldırım, "Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"BEN NE BÜYÜK ADAMMIŞIM"

"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAM KONGREYE GİDECEĞİM"

Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

"ALMAN FİRMAYLA ANLAŞTIK"

İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı.

"BENİ GÖNDERDİNİZ, SIRA ALİ KOÇ'TA"

Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

"MOURINHO'YA GİDİP ENKAZ BIRAKTIĞIMI SÖYLEMİŞLER"

Bunlar, menajerlerine Mourinho'ya gidip 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum 'Bunları kim yaptı biliyor musun?' dedim.

"SEÇİLDİĞİM GÜN SAĞLIK EKİBİNİ KOVACAĞIM"

Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim kovdum geri getirdiler tekrar kovacağım. Dışardan doktor getireceğiz geniş bir ekip kurup orada kalıcılık sağlayacağız.

"NE VAR, NE KONUŞACAĞIZ?"

Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Bununla (Ali Koç) öyle bir şey olabilir mi?

Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek

"SEÇİLİRSEM TFF BAŞKANI DEĞİŞİR"

Seçilirsem TFF Başkanı değişir! Direkt değişir hem de görürsünüz. Gidecek! Ama ben seçilmezsem, devam etme şansı var!"

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Kurt Savaş:

Başkan senin kalbin yeter. Kimse senin fb olmanı sorgulayamaz. Şampiyon olma başkan olarak dur yeter

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Emir önder:

verenbahce ????

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