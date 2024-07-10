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Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?

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Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. İki büyük kulüp arasındaki heyecan dolu mücadele yaklaşıyor. Maçın tarihi ve saati hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş, Süper Kupa final maçı için karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Kupa maçının tarihi ve yeri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

2024 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINI KİM KAZANDI?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig'in son haftasında bugün oynanan müsabakalar sonucunda 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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