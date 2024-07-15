TFF Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman, hangi maç ile başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in başlangıç tarihi ve ilk maçının hangisi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve hangi maçla start alacağını merakla bekliyorlar.
Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 202- 2025 sezonu Trendyol Süper Lig karşılaşmaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 11 Temmuz'da fikstür kura çekimi gerçekleştirilen Süper Lig 9 Ağustos'ta oynanacak olan ilk maç ile başlayacak. Peki, TFF Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman, hangi maç ile başlayacak?
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezon Süper Lig maçları 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak mücadelelerle başlayacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Sivasspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Rizespor-Başakşehir
Kasımpaşa-Konyaspor
Galatasaray-Hatayspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Antalyaspor-Göztepe
Samsunspor-Beşiktaş
Bodrum FK-Gaziantep FK