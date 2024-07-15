TFF Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman, hangi maç ile başlayacak?

Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 202- 2025 sezonu Trendyol Süper Lig karşılaşmaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 11 Temmuz'da fikstür kura çekimi gerçekleştirilen Süper Lig 9 Ağustos'ta oynanacak olan ilk maç ile başlayacak. Peki, TFF Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman, hangi maç ile başlayacak?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezon Süper Lig maçları 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak mücadelelerle başlayacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Rizespor-Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Hatayspor

Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Bodrum FK-Gaziantep FK