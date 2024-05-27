Kutlamalar başladı! Galatasaray stadyuma böyle geldi

Galatasaray, Trendyol Süper lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, gerçekleştirilecek kupa törenine gitmek için Galatasaray Lisesi'nin önünden stadyuma doğru hareket etti. Taraftarlar takıma yoğun ilgi gösterdi.

KUTLAMALAR LİSEDEN BAŞLADI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kupa töreni için stadyuma doğru hareket etti. Galatasaray Lisesi'nin girişinde toplanan taraftarları selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.