Üye Girişi
Haberler

2024- 2025 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig fikstürü açıklandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024- 2025 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları hangi tarihte? Süper Lig fikstürü açıklandı mı? Sorusunun cevabı aratılıyor. 2024-2025 futbol sezonu için Süper Lig başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Futbol severler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve maç takviminin ne olacağını araştırıyor.

2024-2025 Süper Lig sezonunun başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Yeni sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak. Trendyol 1. Lig de aynı tarihlerde start alacak. TFF 2. Lig ise 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde başlayacak?. Peki, 2024- 2025 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları hangi tarihte? Süper Lig fikstürü açıklandı mı?

2024- 2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak. Trendyol 1. Lig de aynı tarihlerde başlayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR AÇIKLANDI MI?

Lig'in başlamasıyla futbol severler yeni transferleri ve takım performanslarını merakla bekliyor olacak. Lig fikstürü ve diğer detaylar TFF tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Spor Gündem Yaşam Spor Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

 İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı

YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Bakmadan Geçme

Eylem Tok ve oğlunun duruşması ne zaman? ABD, Eylem Tok ve oğlunu Türkiye'ye iade edecek mi? 2024- 2025 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig fikstürü açıklandı mı? KPSS sınavları ne zaman? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? Lol çöktü mü? 18 Haziran League of Legends sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor? Türkiye - Gürcistan maçı canlı izle! TÜRKİYE- GÜRCİSTAN MAÇI HD İZLEME LİNKİ 18 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Valorant çöktü mü? 18 Haziran Valorant sorun mu var, neden açılmıyor, bağlanmıyor? Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Yurtiçi kargo bayramda dağıtım yapıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı? House Of The Dragon hangi platformda? House Of The Dragon dizisi nerede, hangi platformda? Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı? Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Metro market bayramda açık mı? Metro market bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bayramda açık mı, kapalı mı? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Haziran Salı Survivor yeni bölüm!
Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title