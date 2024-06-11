Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer dönemi başladı mı? #9917

Futbol severler, 2024 - 2025 yılı transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Süper Lig transfer döneminin ne kadar sürdüğü ve Süper Lig'in ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer döneminde yeni isimlerle anlaşıyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer dönemi başladı mı?

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI MI?

Süper Lig 2024-2025 sezonu için yaz transfer dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Bu dönemde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için yeni transferler yapabilecekler.

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig transfer dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacaktır.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu maçları 9 Ağustos 2024'te başlayacak.