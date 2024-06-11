Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer dönemi başladı mı? #9917
Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig transfer dönemi başlama tarihi henüz açıklanmadı. Transfer döneminin ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama bekleniyor. Bu süreçte, takımların kadrolarını güçlendirebilmek için yapacakları transferler büyük önem taşıyor.
Futbol severler, 2024 - 2025 yılı transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Süper Lig transfer döneminin ne kadar sürdüğü ve Süper Lig'in ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer döneminde yeni isimlerle anlaşıyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer dönemi başladı mı?
SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI MI?
Süper Lig 2024-2025 sezonu için yaz transfer dönemi 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Bu dönemde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için yeni transferler yapabilecekler.