Süper Lig ne zaman başlıyor 2025?

2024-2025 Süper Lig sezonunun başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Yeni sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak. Trendyol 1. Lig de aynı tarihlerde start alacak. TFF 2. Lig ise 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde başlayacak?. Peki, 2024- 2025 Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları hangi tarihte? Süper Lig fikstürü açıklandı mı?

2024- 2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında oynanacak maçlarla başlayacak. Trendyol 1. Lig de aynı tarihlerde başlayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR AÇIKLANDI MI?

Lig'in başlamasıyla futbol severler yeni transferleri ve takım performanslarını merakla bekliyor olacak. Lig fikstürü ve diğer detaylar TFF tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.