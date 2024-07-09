Süper Lig 2024-2025 ne zaman başlıyor? Yeni sezon Süper Lig hangi tarihte başlıyor?

Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun takvimini açıkladı. Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'in başlama tarihleri belirlendi. Süper Lig 2024-2025 ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

SÜPER LİG 2024-2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig, 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 20-23 Aralık 2024 tarihlerindeki 17. hafta maçlarıyla sona erecek. İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

YENİ SEZON SÜPER LİG HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig, 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20-23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girecek. İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025'te sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 24., 28. ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig'de sezon 1 Eylül 2024'te başlayacak, ilk yarı 22 Aralık 2024'te sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025'te başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025'te sona erecek. TFF 2. Lig'de 22. ve 29. hafta maçları hafta içi oynanacak.