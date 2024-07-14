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Cenk Tosun'dan ilk sözler! Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ne söyledi?

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, transferi sonrasında ilk kez konuştu. Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transferi ve ilk sözleri futbolseverlerin merak konusu oldu. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Cenk Tosun, transfer süreci ve yeni takımı hakkında neler söyledi?

Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı. Peki, Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ne söyledi?

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan Cenk ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" dedi.

Cenk Tosun'dan ilk sözler! Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ne söyledi?

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Cenk Tosun Beşiktaş Sözler Süper Lig Gündem Yaşam Spor Haberler

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