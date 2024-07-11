Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirildi. Yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada oynanacak. Trabzonspor'un maç programı ve tarihleri hakkında detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu. Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir...
TRABZONSPOR'UN YENİ SEZON SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
- Sivasspor - Trabzonspor
- Fenerbahçe - Adana Demirspor
- Rizespor - Başakşehir
- Kasımpaşa - Konyaspor
- Galatasaray - Hatayspor
- Alanyaspor - Eyüpspor
- Antalyaspor - Göztepe
- Samsunspor - Beşiktaş
- Bodrum FK - Gaziantep FK
- Kayserispor ilk hafta bay geçecek