Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı, son hafta maçlarıyla son buldu. Ligi ezeli rakibinin 3 puan önünde önünde bitiren sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. İki takım arasındaki rekabet, resmi hesaplar üzerinden sosyal medyaya taşındı.

"HEDİYENİZ YOLA ÇIKTI"

Galatasaray, şampiyonluk kupasının görüntülerinin yer aldığı ilk paylaşımda Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerine yer verdi.

"BİZDE HARAMA YER YOK"

Fenerbahçe bu paylaşımı "Kargonuz teslim edilemedi" ifadeleriyle alıntılayarak "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından 'Bizde harama yer yok' notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir" sözlerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı.

"AĞLAMAYI BIRAKIN"

Bu sefer sarı-kırmızılılar söz konusu paylaşımı alıntıladı ve sarı-lacivertlilerin sosyal medya ekibi hedef aldı. "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz." başlık paylaşımda temsili izin formu yer aldı.

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE: ÇÜNKÜ SİZ DE HARAM ÇOK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sosyal medya atışmalarına Trabzonspor da dahil oldu. Bordo-mavili kulüp, sarı-lacivertlilerin "Kargonuz teslim edilemedi paylaşımını alıntılayarak "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe'den Trabzonspor'un bu paylaşımına yanıt gecikmedi. Sarı-lacivertliler, "Çünkü sizde haram çok" sözlerine "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" cevabını verdi.