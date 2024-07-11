2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu?
Derbi takvimi açıklandı mı? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? 2024-25 futbol sezonunda gerçekleşecek olan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi hakkında merak edilenler gündemde. Taraftarlar, bu önemli maçın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Derbi ne zaman ve yeni sezon Süper Lig derbi tarihleri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman?
2024-2025 Süper Lig derbi ne zaman ve Trabzonspor- Beşiktaş derbisi hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Süper Lig maçları ne zaman başlıyor ve Trabzonspor ile Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak sorularına yanıt aranıyor. Trabzonspor- Beşiktaş derbisi hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir...
DERBİ NE ZAMAN?
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Trabzonspor ile Beşiktaş mücadelesi 5. hafta görülecek.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor ilk hafta bay geçecek