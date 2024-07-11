2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu?

2024-2025 Süper Lig derbi ne zaman ve Trabzonspor- Beşiktaş derbisi hangi tarihte olacağı merak ediliyor. Süper Lig maçları ne zaman başlıyor ve Trabzonspor ile Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak sorularına yanıt aranıyor. Trabzonspor- Beşiktaş derbisi hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir...

DERBİ NE ZAMAN?

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Beşiktaş mücadelesi 5. hafta görülecek.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek