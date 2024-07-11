Süper Lig yeni sezon maç takvimi! 2024-25 Derbiler belli oldu mu? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?

Süper Lig 2024-2025 sezonu için maç takviminin detayları belli oldu. Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Güncel bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi web sitesinden takip edebilirsiniz. Süper Lig yeni sezon maç takvimi! Detaylar haberimizdedir…

SÜPER LİG YENİ SEZON MAÇ TAKVİMİ

2024-2025 Trendyol Süper Lig fisktür çekim sonuçları belli oldu. ilk hafta oynanacak maçlar açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

2024-2025 SÜPER LİG MAÇLARI AÇIKLANDI MI?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda Süper Lig'in 19 takımla oynanacağını ve sponsorluk gelirlerinin iki kattan fazla artacağını belirtti. Ayrıca, derbi haftaları kura öncesi belirlendi ve ilk haftanın maç programı da açıklandı.

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