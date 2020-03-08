SPOR Tokat'ta amatör maçta kavga
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SPOR Tokat'ta amatör maçta kavga

SPOR Tokat'ta amatör maçta kavgaFatih YILMAZ TOKAT (DHA) - Tokat 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Tokatspor 1969 ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan şampiyonluk maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı.

08.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:01
SPOR Tokat'ta amatör maçta kavga

SPOR Tokat'ta amatör maçta kavga

Fatih YILMAZ TOKAT (DHA) - Tokat 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Tokatspor 1969 ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan şampiyonluk maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı. Polis müdahalesiyle sona eren kavganın ardından Tokat 1969 takımı kendilerine verilen 2'ncilik kupasını sahaya bırakıp stattan ayrıldı.

Tokat 1'inci Amatör Küme takımlarından Tokat 1969 ile Erbaa Gençlikspor, Gaziosmanpaşa Stadı'nda şampiyonluk maçına çıktı. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ilk uzatma devresinde gol bulan Erbaa Gençlikspor, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine giren futbolculara polis müdahale etti. Polisin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından Tokatspor 1969 takımı soyunma odasına giderken, şampiyon takım için kupa töreni gerçekleştirildi. Tokatspor 1969 takımı kupa törenine katılmadı. Kendilerine verilen 2'inclilik kupası ise Tokat 1969 takımı yöneticileri tarafından karşılaşmanın hakemi Cenk Özgümüş'ü protesto etmek için sahaya bırakıldı.

SPOR Tokat'ta amatör maçta kavga

Kaynak: DHA

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SPOR Tokat'ta amatör maçta kavga

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