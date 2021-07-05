SPOR Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı
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SPOR Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladıVIDEO YOKEngin ANAKALANYA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası 48 takımdan 650 sporcunun katılımıyla başladı.

Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı

VIDEO YOK

Engin ANAKALANYA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası 48 takımdan 650 sporcunun katılımıyla başladı.

Turnuva için 48 takımdan 650 sporcu, 24 hakem, 10 gözlemci ve sporcu yakınları ile birlikte 1000'e yakın kişi Alanya'da buluştu. Milli Egemenlik Stadı'nda 6 kortta düzenlenen turnuvanın ilk gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

9 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek olan müsabakalarda her gün sabah 09.00-12.00 seansları ve akşam 17.00- 21.00 seansları olacak. Turnuva, 9 Temmuz Cuma günü saat 11.30'da ödül töreniyle sona erecek.

SPOR Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı
SPOR Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı
SPOR Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı
SPOR Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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