SPOR İstanbulsporlular yemekte bir araya geldi

İstanbulsporlular yemekte bir araya geldi

Organizasyona Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil de katıldı

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - İstanbulspor Kulübü'nde geçmiş dönemde görev almış eski yönetici ve eski futbolcular, yeni sezon öncesi düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Organizasyona İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, İstanbulspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil ile İstanbulsporlu eski futbolcular katıldı.

SARIALİOĞLU TÜM KULÜPLERLE ARAMIZ İYİDİR

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu yaptığı açıklamada, Burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerimiz hepsi ellerinden geldiğince bize yardımcı olmaktadırlar. Bunların hepsiyle ilişkimiz iyidir. Geçen sene Mehmet Zeki Çelik örneğimiz var. Çok ses getirdi. Sonra Duhan Aksu Lille ile ön protokol imzaladı. Başka isteyen yabancı kulüpler de var. Diğer büyük kulüplerden istenen sporcularımız var. Hep gençlerle gitmek için uğraşacağız diye konuştu.

İstanbulsporlular Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş ise, Bu bayrağı gelecek yıllarda İstanbulspor'a sahip çıkacak tüm arkadaşlara teslim edeceğiz. İstanbulspor Türk futboluna örnek bir kulüp dedi.

ÜRKMEZGİL BU CAMİAYA SAHİP ÇIKALIM

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil de Bu camia taraftarının az olmasına rağmen, ekol olmuş bir kulüp diyerek, İstanbul'un müstesna kulüplerinden. Bu camiaya sahip çıkalım. Bu kulübe sahip çıkarsak, üstlenmiş olduğu misyon ve enerji bu kulübü çok daha başka yerlere taşıyacaktır şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA