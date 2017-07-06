Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp; Ağrı Askf İyi İşler Yapıyor

Ziyarete Askf Başkanı Erkan Kösedağ, Askf Genel Sekreteri Özkan Aslan ve federasyon yöneticileri katıldı. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp" Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu uzun süredir çalışmalarını takip ettiğim bir yapı. Yönetim kurulunda yaptığınız değişimlerin, ilimiz sporuna önemli artı değerler katacağına inanıyorum. Çalışmalarınızı beğeni ile takip ediyorum. İyi işler yapıyorsunuz. Bizim üzerimize düşen sizin gibi gönüllü yapılara destek vererek, ilimizde sporun çıtasının yükseltilmesini sağlamaktır. Yeni seçilen yönetim kurulunu ve futbol il temsilcimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette yeni dönemde spor kulüplerine malzeme dağıtımının yapılması, sentetik sahaya yapılması düşünülen soyunma odaları gibi konularda gündeme gelirken, atletizm ve boks branşlarında istenilen başarının elde edilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği konuşuldu.

Ziyareti olumlu bulduğunu söyleyen Askf Başkanı Erkan Kösedağ ise"Sayın müdürümüze amatör kulüplerimizin beklentilerini aktardık. Fikirlerimizi önemsemesi ve desteklediğini söylemesi bizi mutlu etti. Sporun gelişim sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Faal lisanslı sporcu sayılarımızda iyileşmeler görülüyor. Hamur ilçemizdeki sentetik sahanın sezon başlamadan açılacak olması önemli" dedi.