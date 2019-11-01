01.11.2019 17:38

SPOR Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'ne imza attı

Murat Cavcav Hocamızla asıl olan hedeflerimiz için anlaştık

Hamza Hamzaoğlu İyi işler yapacağımızı düşünüyorum

Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyorum

ERCAN ATA ANKARA,(DHA) -

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Murat Cavcav, basın sorumlusu Musa Samur ve Hamza Hamzaoğlu katıldı.

Hamza Hamzaoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Murat Cavcav, Futbolda böyle ayrılıklar var, böyle başlangıçlarda var. Hamza hoca kariyerini bildiğimiz, kalitesini bildiğimiz bir isim. Gece gündür çalıştık ve kulübümüze fayda sağlayabilecek önemli bir teknik adamla teknik direktörlük konusunu sonuçlandırdığımız için mutluyuz. Hocamızla asıl olan hedeflerimiz için anlaştık. Hocamızla iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Camiamız merak etmesin iyi sonuçlar alacağız. İyi bir kadromuz var ama bazı şanssızlıklar ve havadaki kara bulutlar nedeniyle haketmediğimiz bir durumdayız. Hamza Hamzaoğlu hocamızında bize bu konuda katkı sağlayacağına inandığımız için kulübümüze değerli hocamızı getirdik. Camiamıza ve kulübümüze hayırlı olsun" dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Gençlerbirliği'ndu bu zorlu göreve getirildiği için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu ise Kolay değildir bu durumda antrenör seçmek. Bir çok seçeneğin arasından birisini ve size en uygununu seçmek. Yönetim oturup düşünmüş ve bizde karar kıldı. Bu bizi ayrıca gururlandırdı. Tekrardan başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki işimiz zor bunun farkındayız. Takımı sezon başından beri takip ediyordum ve maçlarını izliyordum. Tanıdığımız oyuncular var. Burada tanışacağımız genç kardeşlerimiz var. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

MUSTAFA KAPLAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mustafa Kaplan'a iyi bir takım bıraktığı için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu, Tabii ki şanszılıklar sezon başından beri yakasını bırakmadı. İyi ve çok iyi oynadığı maçlarda kazanamadı Gençlerbirliği Kulübü. Malesef futbolun içinde bunlarda var. Hocama bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Gençlerbirliği Kulübü'nün yapısı bizi buraya getirdi. İnşallah ilerideki başarılarda bizim gibi hocalara ihtiyacı var. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Şimdi önümüzde bir Konyaspor maçı var. Bugün antrenmanımızı yaptık gayet güzel geçti. Çok fazla bazı şeyleri kurcalamakta doğru değil. Yarın özgürce oynayıp iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Gençlerbiliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcıları ise şu isimlerden oluşuyor Fuat Buruk, İsa Turan ve Serkan Salman antrenör, Metin Mert ise kaleci antrenörü.

Kaynak: DHA