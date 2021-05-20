Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)
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Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

maça hazırlık döneminde verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda İstiklal Marşı'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk...

maça hazırlık döneminde verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda İstiklal Marşı'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

- Avcı

Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)
Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)
Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)
Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)
Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)
Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Türk boksör Serdar Avcı, nakavt ile dünya şampiyonu (Tekrar) - Haberler
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