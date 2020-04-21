SPOR Fenerbahçeli futbolcunun 'karantina fedakarlığı' Fenerbahçeli futbolcunun 'karantina fedakarlığı'KYK yurdunda karantinaya alınan eşini yalnız bırakmadıMustafa AKIN, İstanbul DHAFenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada!

Fenerbahçeli futbolcunun 'karantina fedakarlığı'

KYK yurdunda karantinaya alınan eşini yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN, İstanbul DHA

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada!..

Şili'den dönen ve KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da karantinada bu süreci geçiriyor.

Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'nın ailesini yalnız bırakmamak için kendini yurtta karantinaya aldırdığı ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımlarından sonra bu durum ortaya çıkarken, Koronavirüs salgını nedeniyle Isla bu süreci İstanbul'daki bir yurtta tamamlayacak.

Kaynak: DHA